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Nata15
Xiaomi показала домашний настольный лазерный гравер
Отправить рисунок на печать можно с помощью смартфона, а пользоваться устройством так же просто, как и обычным принтером

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Xiaomi представила портативный станок для лазерной гравировки, предназначенный для использования в домашних условиях. Это устройство, управляемое смартфоном, ориентировано на широкий спектр применения, включая развлечение, создание бренда, образование или использование в качестве подарка. Оснащенный лазером мощностью 3 Вт, способным воздействовать на различные материалы, такие как кожа, дерево и пластик, станок обещает высокодетализированные рисунки благодаря системе "двойного фокуса". Эта технология обеспечивает толщину "штриха" в 0,25 мм.

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Рабочая часть лазера автоматически определяет расстояние до объекта и способна компенсировать недостатки фокусировки путем поднятия или опускания ножки. Важным аспектом является отсутствие необходимости в расходных материалах, так как устройству достаточно только электропитания. Для отправки рисунков или фотографий на печать предусмотрено использование приложения Mijia.

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На текущем этапе сбора средств для производства, устройство доступно по цене $197.

#новости #техника
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