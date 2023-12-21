В сети появились новые подробности о следующем флагманском смартфоне Samsung

Samsung готовится к выпуску флагманского смартфона Galaxy S24 Ultra, предоставляя информацию о его впечатляющих технических характеристиках. Согласно новым данным, устройство будет оборудовано последним стеклом от Corning, известным как Gorilla Glass Armor, что должно повысить прочность экрана. Кроме того, боковая рама будет выполнена из титана, придавая устройству не только прочность, но и эстетичный дизайн.

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Максимальная яркость экрана достигнет 2600 нит, что обеспечит яркое и четкое отображение даже при ярком солнечном свете. Смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, который, по сообщениям, будет доступен не только в США, Канаде и ряде азиатских стран, как это было ранее, но и в большинстве регионов мира.

Одним из заметных улучшений является система охлаждения, которая, по информации, улучшится в 1,9 раза по сравнению с предшественником. Это может способствовать эффективному распределению тепла во время интенсивного использования устройства.

Относительно камер, появилась спорная информация, но, судя по последним данным, телемодуль с 10-кратным приближением будет оснащен сенсором разрешением 50 Мп, основная камера получит разрешение 200 Мп, а телекамера с 3-кратным зумом — 10 Мп. Дополнительно сообщается, что ультраширокоугольная и фронтальная камеры будут на 12 Мп.

Аппарат будет снабжен аккумулятором емкостью 5000 мАч, что обещает продолжительное время автономной работы. Интересно, что ранее появилась информация о том, что цены на новые флагманы Samsung останутся на уровне предыдущих моделей, что может быть приятной новостью для потенциальных покупателей.

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Ожидается, что официальная презентация устройства состоится в конце января, что добавляет интриги в ожидание нового флагманского смартфона от Samsung.