Начиная с 1 января 2024 года главный цифровой магазин PC-геймеров откажется от поддержки Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1

Valve объявила, что с 1 января 2024 года в Steam прекратится поддержка операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Это стратегическое решение, направленное на оптимизацию функциональности платформы, подразумевает, что пользователи, по-прежнему использующие устаревшие операционные системы, будут вынуждены обновить свои системы до более актуальных версий.

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Это решение было объявлено ещё в марте, при этом компания сообщила своей аудитории о необходимости перейти на более современные операционные системы. Значительная часть пользователей Steam уже перешла на более новые версии Windows, но оставшийся 1% аудитории, по оценкам, приходится на 12 миллионов геймеров.

Учитывая общее число пользователей Steam, которое насчитывает 1,2 миллиарда человек, это изменение затронет сравнительно небольшую часть, но выдвигает перед пользователями неотложную задачу обновления операционных систем. Необходимость этого обновления станет критичной через две недели после указанной даты, когда устаревшие операционные системы перестанут поддерживаться, и пользователи, не обновившие свои системы, могут столкнуться с ограничениями при запуске своих игр.

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Такие шаги со стороны Valve подчеркивают их стремление к постоянному улучшению платформы и могут стать мотивацией для пользователей поддерживать свои системы в актуальном состоянии.