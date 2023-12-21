Компания Qualcomm решила напомнить о своём флагманском процессоре для персональных компьютеров Snapdragon X Elite, предоставив порталу Digital Trends новые данные о его производительности

Компания Qualcomm представила новую информацию о своем флагманском процессоре для персональных компьютеров — Snapdragon X Elite. Эти данные были предоставлены порталу Digital Trends, и в данном случае, процессор был сравнен с существующим процессором Apple M3.

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Производитель утверждает, что Snapdragon X Elite, основанный на новых ядрах Oryon, превосходит Apple M3 в многозадачной производительности на 21%. Компания ранее заявляла о способности ее чипа потреблять на 30% меньше энергии по сравнению с аналогичными ARM-чипами при равной производительности, что явно относится к решениям от Apple.

Предыдущие тесты также показывали преимущество Snapdragon X Elite над Apple M2 Pro в многозадачности, а в области графической производительности он считается сопоставимым с AMD Radeon 780M.

Однако стоит отметить, что Qualcomm не делает утверждений о том, что устройства на основе ее чипа будут работать лучше, чем ноутбуки Apple с процессорами серии M. Они подчеркивают различия в операционных системах — macOS у Apple и Windows у Qualcomm. Саша Сеган, старший менеджер по связям с общественностью Qualcomm, отметил, что хотя опыт может различаться из-за операционных систем, аппаратная часть, которой они могут управлять, представляет собой качественное оборудование.

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Первые ноутбуки на базе Snapdragon X Elite ожидаются на рынке лишь в середине 2024 года.