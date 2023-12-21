Вслед за изображениями обычного OPPO Find X7 в сети появился тизер Pro-версии, раскрывающий дизайн будущего флагмана

Серия смартфонов OPPO Find X7 представляет модель Pro, сохраняющую общий дизайн предшественника. Задняя крышка устройства разделена на две части с вставкой из искусственной кожи, а группа камер располагается в выступающем круглом блоке, где центральное положение занимает телекамера с перископическим объективом.

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Инсайдер Digital Chat Station предоставил информацию о характеристиках камер для всех трех моделей. В обычной версии Find X7 используются камеры, аналогичные OnePlus 12, включая основной модуль на 50 Мп и телекамеру на 64 Мп с 3-кратным оптическим приближением. В Pro и Ultra версиях предусмотрено четыре камеры по 50 Мп, включая основную с топовым сенсором Sony LYT900, ультраширокоугольную, а также две телефотокамеры с различными уровнями оптического увеличения.

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Процессоры также различаются: ожидается использование MediaTek Dimensity 9300 в обычной версии и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в Pro и Ultra моделях. Официальная презентация новых смартфонов ожидается в январе или феврале. По предварительным данным, данные устройства обещают интересные технические характеристики, особенно в области камер и процессоров.