Битва Сенуи с «демонами» и собственными страхами быстро полюбилась геймерам

Шесть лет назад студия Ninja Theory поразила публику, выпустив психологический экшен-триллер "Hellblade: Senua's Sacrifice". Битва Сенуи с "демонами" и собственными страхами быстро завоевала популярность среди геймеров. Однако из-за языкового барьера не каждый мог полностью оценить все тонкости этого удивительного боевика.

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В 2018 году студия GamesVoice обещала взяться за неофициальную локализацию этого шедевра, но перевод увидел свет только сейчас. При этом команда не пояснила причины того, почему процесс дубляжа попал в производственный ступор. Вероятно, это связано с техническими и творческими трудностями. Участникам пришлось не только перезаписать голоса персонажей, но и тщательно работать над саунд-дизайном, чтобы каждый нюанс передавал что-то знакомое, даже едва уловимый шепот.

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Теперь русскоязычные геймеры могут скачать русскую версию Hellblade на официальном сайте GamesVoice. Там же представлен список людей, принимавших участие в локализации этого инди-хита. Напомним, что на данный момент Ninja Theory занята разработкой Senua’s Saga: Hellblade II, следующей игры в серии.