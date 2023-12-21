Китайская компания SZBOX представила первое «бюджетное» устройство такого рода: в младшей конфигурации фирменный лэптоп обойдётся дешевле базовой версии iPhone 15

Компания SZBOX представила новый бюджетный ноутбук с двумя 13,5-дюймовыми дисплеями. Верхний из них используется в стандартном режиме, в то время как нижний, интегрированный в верхний корпус, может выполнять функции виртуальной клавиатуры, дополнительного экрана или графического планшета для рукописного ввода.

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Характеристики устройства включают в себя чип Intel Processor N100, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и SSD-накопитель емкостью 128 ГБ (PCIe 4.0). Новинка предлагает скромный набор интерфейсов, включая два порта USB Type-C, разъем для зарядного устройства и аудиоразъем 3,5 мм.

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Важно отметить, что цена минимальной конфигурации SZBOX DS135D в Китае составляет $699. Кроме того, доступны варианты с более крупным объемом накопителя: 256/512 ГБ, а также 1/2 ТБ за $809. Это делает устройство привлекательным для бюджетных потребителей, с экономическими ограничениями.