Skull and Bones, судя по отзывам тестировщиков, после запуска отправится в мусорную корзину истории

Пользователи Reddit выразили разочарование от ожидаемой игрв Skull and Bones от Ubisoft. Они выделяют ряд проблем, делая акцент на скучных катсценах, повторяющихся диалогах с NPC и типичных заданиях "поди-принеси". Критика также затрагивает нудные и лишенные эмоций диалоги, а также негативный первый час игрового процесса.

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Некоторые пользователи подчеркивают свое недовольство меню с элементами крафтинга, считая его излишним и мешающим погружению в игру. Один из участников треда подчеркнул отсутствие изменений в игре за два года, что добавляет негатива к долгожданному релизу.

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Среди отзывов есть и те, кому игра пришлась по душе. Тем не менее, общее впечатление от проекта на текущий момент склоняется к негативу. Стоит отметить, что разработчикам Ubisoft осталось мало времени на внесение изменений, учитывая, что релиз запланирован на 16 февраля после долгих задержек.