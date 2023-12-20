Ноутбук REV-9 отличается от мейнстримовых решений не только дизайном, но и аппаратной конфигурацией

Yunkai REV-9 представляет собой весьма уникальный ноутбук, выделяющийся не только своим внешним видом, но и техническими характеристиками. Ноутбук оснащен 64-ядерным процессором, и в зависимости от выбранной конфигурации, предлагает пользователю выбор между экранами разрешением 2,5K @ 240 Гц или 4K @ 120 Гц, оба с 100% покрытием цветового пространства sRGB.

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Процессоры AMD EPYC 7713 и EPYC 9554 с 64 ядрами предоставляют различные варианты микроархитектуры (Zen 3 и Zen 4 соответственно), что добавляет гибкости в выборе пользователей в зависимости от их потребностей и предпочтений.

Основные мультимедийные возможности поручены дискретной видеокарте GeForce RTX 4080 с 16 ГБ видеопамяти, что предполагает высокую производительность в области графики. Отвод тепла обеспечивается эффективной системой жидкостного охлаждения с радиаторами вместо тепловых трубок, что является ключевым фактором для поддержания стабильной работы при высоких нагрузках.

Габариты ноутбука с измерениями 420 x 325 x 46 мм указывают на его крупные размеры, что делает его скорее переносной рабочей станцией, чем просто ноутбуком.

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На данный момент цена REV-9 не была объявлена, и он поступит в продажу на китайском рынке с 19 декабря. Этот ноутбук представляет собой мощное решение, которое, вероятно, привлечет внимание тех пользователей, которые ценят производительность и инновации в мире портативных устройств.