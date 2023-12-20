Она, по заверению компании, станет альтернативой NVIDIA DLSS 3.0 и AMD FSR 3.0, но при этом будет превосходить конкурентов по одному важному параметру

Intel анонсировала технологию ExtraSS, представляющую собой альтернативу NVIDIA DLSS 3.0 и AMD FSR 3.0. В отличие от конкурирующих решений, она применяет метод экстраполяции, избегая задержек ввода, но при этом возможно увеличивая количество артефактов.

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Этот подход, по заявлениям компании, обеспечивает генерацию большего количества кадров в определенный период времени, сохраняя качество сравнимое с использованием темпорального сглаживания в высоких разрешениях. С применением легких модулей для деформации и ExtraSSNet для уточнения, технология использует пространственно-временную информацию, повышает четкость рендеринга и эффективно обрабатывает движущиеся тени.

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Отмечается, что ExtraSS не привязана к конкретному оборудованию или программному обеспечению, что гарантирует ее совместимость с различными играми и графическими процессорами. Однако, на данный момент отсутствует информация о временных рамках внедрения, так как технология находится в стадии разработки.