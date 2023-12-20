Инсайдер Йогеш Брар опубликовал «шпионские» фотографии и аппаратные спецификации ещё не анонсированного Nothing Phone (2a)

Инсайдер Йогеш Брар опубликовал подробную информацию о готовящемся к выпуску смартфоне Nothing Phone (2a). Устройство предусматривает двойную тыльную камеру с датчиками, расположенными нестандартно для этой серии. Разрешение обоих тыльных сенсоров составит 50 Мп, а фронтальной камеры – 16 Мп. Согласно утечкам, смартфон также включает 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора предположительно составит 4000 мАч.

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Инсайдер подтвердил использование процессора MediaTek Dimensity 7200 и высветил, что дисплей поддерживает обновление с частотой 120 Гц. Ожидаемая розничная цена для этого гаджета – $400. Официального подтверждения этой информации пока нет, но анонс ожидается на выставке MWC 2024 в конце февраля следующего года.