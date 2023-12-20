Если верить источнику, дизайн аппарата будет заметно отличаться от «прошки» — по большей части за счёт формы модуля тыльной камеры

Инсайдер с никнеймом saaaanjjjuuu опубликовал обширную информацию о предстоящем смартфоне OPPO Find X7. Согласно его сообщению, базовая модель аппарата выделяется значительными изменениями в дизайне по сравнению с предыдущей версией. Отмечается, что тыльный блок камер приобретет круглую форму, в отличие от восьмиугольной конфигурации, характерной для Pro-версии. Также отмечаются изменения в расположении и количестве датчиков в этой области.

реклама

Согласно предоставленным утечкам, новинка будет оснащена изогнутым по бокам дисплеем с отверстием для фронтальной камеры в центре верхней части. Источник также указывает на использование 50-мегапиксельного сенсора Sony LYT-808, сверхширокоугольной камеры с аналогичным разрешением и 64-мегапиксельной телеобъективной камеры OmniVision OV64B.

Что касается технических характеристик, утверждается, что смартфон будет оборудован процессором MediaTek Dimensity 9300, до 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 емкостью до 1 ТБ. Аккумулятор емкостью 5000 мАч будет поддерживать быструю 100-ваттную зарядку.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Официальная презентация серии OPPO Find X7 ожидается в январе 2024 года, где предоставленные данные будут подтверждены или опровергнуты.