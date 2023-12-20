Компания ASUS анонсировала мини-ПК NUC 13 Rugged, ориентированный на условия работы, в которых обычные офисные ПК «не выживают»

ASUS представила новый продукт – мини-ПК NUC 13 Rugged, который ориентирован на эксплуатацию в условиях, где стандартные офисные ПК сталкиваются с трудностями. Отличительной особенностью этой модели является обещание пятилетнего срока службы в режиме 24/7 с загрузкой железа до 80%, поддерживаемое трёхлетней гарантией для разных конфигураций.

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Основной акцент сделан на прочности и надежности. Корпус обладает пылезащищённым дизайном, однако класс защиты не был подробно указан. Система охлаждения без вентиляторов обеспечивает устойчивость при различных температурах окружающей среды, допуская работу при +50 °C.

Конфигурации включают 8 или 16 ГБ оперативной памяти DDR5, накопитель eMMC на 64 ГБ, а также два слота для SSD (M.2 2280 + M.2 3042). Дополнительные возможности предоставляются модулем Intel AX210 (Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2) и разнообразными портами, такими как USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI 2.1, и Ethernet (2,5 Гбит/с).

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Несмотря на обширный перечень характеристик, цена устройства пока не раскрывается, а точные сроки появления в рознице остаются невыявленными, ожидая запроса на официальном сайте ASUS.