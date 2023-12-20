Судя по её описанию, она позволит удалять компоненты, связанные с ИИ, точно так же как и стандартные приложения — прямо в меню настроек операционной системы

В тестовой версии Windows 11 обнаружено значимое обновление, позволяющее пользователям удалять компоненты, связанные с искусственным интеллектом, непосредственно из меню настроек операционной системы. Это новшество было обнаружено в билде 26016 и изначально скрыто, однако пользователи могут активировать его с использованием утилиты ViveTool через команду "vivetool /enable /id:47688503". После активации появляется новый раздел в разделе "Параметры" под названием "Система" с подразделом "Компоненты ИИ".

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В настоящий момент в этом разделе представлены лишь некоторые стандартные приложения, но сообщается, что в будущем список "кандидатов" на удаление будет расширен. Исходя из слухов, наряду с облачным сервисом Windows Copilot, в ОС скоро появится и локальный компонент искусственного интеллекта. Вероятно, новый раздел настроек будет предоставлять возможность удаления и этого компонента, если помощь локального ИИ не потребуется.

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Следует отметить, что Microsoft ещё не делала официального заявления относительно этой функции, и ожидается, что существенная часть инноваций, связанных с искусственным интеллектом, будет внедрена в следующей версии, кодовое имя которой — Hudson Valley.