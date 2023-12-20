Несмотря на сходство с решением из прошлого десятилетия, новинка получит ряд технических нововведений, а заодно перейдёт на более яркую схему окраски кулера

MSI представила свою последнюю разработку в мире видеокарт — GeForce RTX 4060 Cyclone. Основной особенностью этой модели является обновленный дизайн, который вдохновлен предыдущей видеокартой GTX 550 Ti Cyclone II, выпущенной компанией в 2011 году. Несмотря на визуальное сходство, в новинке реализован ряд значительных технических улучшений.

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Один из ключевых элементов обновленной видеокарты — алюминиевый радиатор, дополненный двумя тепловыми трубками. Это обеспечивает эффективное охлаждение графического процессора (GPU). Кроме того, внедрены дополнительные модули охлаждения VRM (Voltage Regulator Module), что способствует стабильной работе видеокарты при различных нагрузках.

Особое внимание уделено системе охлаждения вентилятора Cyclone. Производитель утверждает, что обновленный 100-мм вентилятор с ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) оборудован лопастями особой формы, способствующими высокому воздушному потоку. Эти улучшения позволяют достичь более эффективного охлаждения по сравнению с предыдущей моделью, в том числе благодаря применению термопрокладок на чипах видеопамяти.

Технический аспект также включает в себя использование твердотельных конденсаторов с алюминиевыми сердечниками. Это не только способствует более долгому сроку службы видеокарты, но также повышает её надежность.

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Габариты новой видеокарты составляют 163 x 124 x 42 мм, а частота GPU достигает 2490 МГц, что обещает высокую производительность. На данный момент не объявлена дата начала продаж, цена и региональная доступность, но компания обещает предоставить эту информацию в ближайшее время.