Помимо сверхвысокой частоты обновления, он предлагает специальную технологию для повышения чёткости картинки, подставку с удобной регулировкой и поддержку современных игровых консолей

BenQ привнесла инновации в мир геймерских мониторов с представлением Zowie XL2586X, нацеленного на киберспортивную аудиторию. Этот монитор оборудован 24,1-дюймовым дисплеем Fast TN, предлагающим разрешение 1920x1080 пикселей, яркость подсветки до 320 кд/м² и внушительную частоту обновления вплоть до 540 Гц. Ключевой особенностью является применение технологии BenQ DyAc 2, которая по обещанию производителя существенно снижает размытие в динамичных сценах.

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Важным аспектом являются углы обзора в 170° по вертикали и 160° по горизонтали, что обеспечивает широкий обзор для погружающегося гейминга. Монитор оборудован тремя разъемами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, что делает его универсальным для подключения к различным устройствам, включая современные игровые консоли.

Важным моментом для геймеров является поддержка Variable Refresh Rate (VRR), что делает Zowie XL2586X совместимым с консолями PlayStation 5 и Xbox Series, но с ограничением максимальной частоты обновления до 120 Гц в этом случае.

Особенности также включают комплектные съемные "ставни", предназначенные для помощи геймеру в сосредоточении на игровом процессе, и контроллер S-Switch для быстрого переключения цветовых профилей.

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Цена в США, стартует с $599 по предзаказу и отражает внушительный набор функций и технологий, доступных в этом геймерском мониторе. Для европейского рынка ожидается его появление в феврале 2024 года, что создает дополнительные ожидания среди любителей игр и киберспорта.