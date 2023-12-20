Она делает полёты на самолётах плавнее и комфортнее, а ещё снижает расход топлива

Turbulence Solutions представила инновационную систему активного подавления турбулентности, призванную значительно улучшить опыт полётов на воздушных судах. Система основывается на оперативной идентификации турбулентности перед её возникновением и эффективном воздействии на подъёмные силы самолёта, чтобы создать контрпоток и уменьшить негативные воздействия турбулентности.

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Используемые датчики перепада давления воздуха позволяют системе прогнозировать турбулентность с высокой точностью. Реакция системы на возникновение турбулентности происходит за десятую долю секунды до фактического воздействия, что обеспечивает достаточное время для коррекции. Установленные на крыльях длинные мачты с датчиками обеспечивают эффективное сбор данных даже на крейсерской скорости.

Когда система выявляет предстоящую турбулентность, она мгновенно регулирует подъёмные поверхности самолёта, минимизируя вертикальные ускорения, изменения тангажа и крена, а также изгибающие моменты крыльев. В совокупности эти меры делают полёты авиалайнеров на 80% более плавными, что является значительным улучшением для комфорта пассажиров.

Кроме того, несомненным преимуществом системы является её влияние на энергоэффективность. Согласно представленным данным, расход топлива снижается на 10%, что имеет важное значение в условиях стремительно меняющейся экологической ситуации.

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Ожидается, что данная технология станет доступной для лёгких самолётов уже в 2024 году, что подчеркивает стремление к распространению инноваций в авиационной отрасли для обеспечения более безопасных, комфортных и эффективных полётов.