Разработку покажут на Международной выставке лодок в Майами в 2024 году

Yamaha Motor анонсировала инновационный прототип лодочного мотора, нацеленного на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Этот шаг входит в обширные стратегии компании, направленные на достижение углеродной нейтральности к 2035 году, включая стандарты GHG Protocol для первой и второй категорий. Особое внимание уделяется третьему уровню, где предполагается сокращение уровня выбросов CO2 на 98,6%. Этот этап представляет значительные вызовы, включая пересмотр всей цепочки поставок от добычи сырья до конечного продукта, и планируется достичь его к 2050 году.

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Однако конкретные технические характеристики нового водородного лодочного мотора пока не раскрываются, и ожидается, что эта информация станет доступной с 14 по 18 февраля. В этот период также запланирован показ технологии автономного причаливания для лодок, а также представление новых достижений в области синтеза биотоплива. Все эти инновации будут представлены на Международной выставке лодок в Майами и это вызывает дополнительный интерес к последним разработкам Yamaha в сфере морской техники и устойчивости.