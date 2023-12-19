Состоит система из выращенной в лаборатории ткани человеческого мозга, обычных электронных схем и алгоритмов искусственного интеллекта

Учёные из Университета Индианы разработали инновационную систему, названную Brainoware, представляющую собой гибридную биомашину, объединяющую органическую ткань человеческого мозга, электронные схемы и искусственный интеллект. В ходе эксперимента органические органоиды объединили с кремниевыми пластинами, содержащими тысячи электродов. В результате взаимодействия схем и органоидов происходило преобразование информации в электрические импульсы, обеспечивая взаимодействие между нейронами и электроникой. Суть заключается в создании гибридной системы, в которой органические и искусственные компоненты взаимодействуют, обучаясь друг у друга.

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Первоначальные эксперименты были направлены на обучение Brainoware распознаванию человеческих голосов. Исследователи провели тренировку системы на 240 аудиозаписях разговоров восьми различных людей, переводя звук в цифровой формат для воздействия на органоиды. Органическая часть системы реагировала уникальным образом на каждый голос, порождая уникальные нейронные паттерны, которые затем искусственный интеллект учился интерпретировать. В результате этого Brainoware демонстрировала способность идентификации голосов с удовлетворительной точностью на уровне 78%.

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Этот научный прогресс предполагает потенциал применения подобных систем в компьютерах будущего, обеспечивая им высокую скорость и энергоэффективность, а также открывая возможности исследования серого вещества и проблем нейродегенерации. Такие органоиды, способные воспроизводить структуру и функции работающего мозга, могут также сыграть важную роль в изучении и борьбе с нейродегенеративными заболеваниями.