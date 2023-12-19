Автомобиль может преодолевать брод и даже плавать на расстояние в несколько сотен метров при условии отсутствия сильного волнения воды

Илон Маск утверждает, что новый режим Wade Mode в электропикапе Cybertruck не только поднимает подвеску для преодоления бродов, но и герметизирует аккумуляторный блок, позволяя автомобилю плавать. Это достигается поддержанием максимального давления внутри аккумулятора при движении по воде. Видео в сети показывают Cybertruck успешно передвигающийся по пляжу, но пока нет демонстрации его способности плавать в живую.

реклама

Однако, учитывая ограниченность и высокую стоимость Cybertruck, существует опасение, что его эксплуатация в нестандартных условиях может вызвать трудности или повреждения. Важно, чтобы технические новшества шли параллельно с обеспечением надежности, чтобы избежать проблем, которые возникали с некоторыми предыдущими моделями Tesla, такими как проблемы из-за дождя.