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Nata15
В Tesla Cybertruck предусмотрен режим для плавания
Автомобиль может преодолевать брод и даже плавать на расстояние в несколько сотен метров при условии отсутствия сильного волнения воды

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Илон Маск утверждает, что новый режим Wade Mode в электропикапе Cybertruck не только поднимает подвеску для преодоления бродов, но и герметизирует аккумуляторный блок, позволяя автомобилю плавать. Это достигается поддержанием максимального давления внутри аккумулятора при движении по воде. Видео в сети показывают Cybertruck успешно передвигающийся по пляжу, но пока нет демонстрации его способности плавать в живую.

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Однако, учитывая ограниченность и высокую стоимость Cybertruck, существует опасение, что его эксплуатация в нестандартных условиях может вызвать трудности или повреждения. Важно, чтобы технические новшества шли параллельно с обеспечением надежности, чтобы избежать проблем, которые возникали с некоторыми предыдущими моделями Tesla, такими как проблемы из-за дождя.

#новости #техника
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