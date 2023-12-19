Учёные из Университета штата Вашингтон придумали умное текстильное волокно, совмещающее в себе гибкость хлопка и электропроводность полианилина

Учёные из Университета штата Вашингтон разработали инновационное текстильное волокно, объединяющее гибкость хлопка и электропроводность полианилина. Данный материал представляет собой перспективное решение для создания повседневной одежды, обладающей множеством функций, сравнимых с характеристиками спортивных трекеров.

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Полианилин, обладая внутренней проводимостью, традиционно имеет недостаток хрупкости и неспособности использования в текстильных волокнах. Исследователи решили эту проблему, растворяя хлопковую целлюлозу из переработанных футболок в одном растворе и проводящий полимер в другом. Оба раствора затем смешивались, а материал экструдировали, чтобы получить уникальное волокно.

Лабораторные испытания продемонстрировали отличное взаимодействие между фазами волокон, а также сочетание прочности и гибкости хлопка. Эти волокна успешно использовались в текстильных системах, способных подавать питание на светодиодные лампы и улавливать газообразный аммиак.

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Новая ткань может быть применена не только как альтернатива фитнес-трекерам для мониторинга здоровья и активности, но и в области безопасности, например, как нашивки на униформе пожарных и спасателей, предупреждая их об опасности летучих веществ. Этот научный прогресс открывает перспективы для широкого применения интеллектуальных материалов в различных сферах.