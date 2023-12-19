Это позволит проводить хирургические операции менее инвазивно, обеспечив возможность вводить имплантаты в жидком виде с последующим затвердеванием в необходимом месте

Исследователи из Университета Дьюка и Гарвардской медицинской школы представили инновационный метод, получивший название "глубокопроникающая акустическая объёмная печать" (DVAP). Отличительной особенностью этой технологии является замена традиционной фоточувствительной смолы на биосовместимые сонифицированные чернила. Эти чернила активируются ультразвуковыми импульсами, приводя к их нагреву и затвердеванию внутри организма.

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DVAP предоставляет уникальную возможность осуществлять 3D-печать имплантов прямо внутри тела, что значительно снижает инвазивность хирургических вмешательств. Процесс включает в себя введение биосовместимых чернил в желаемую область, а затем направление ультразвуковых волн с использованием сфокусированного внешнего зонда. Этот этап стимулирует затвердевание чернил, придавая им форму необходимого имплантата. По завершении процедуры оставшиеся чернила можно легко удалить из организма с помощью обычного шприца.

В ходе лабораторных экспериментов учёные успешно применили технологию DVAP для различных клинических сценариев. Они блокировали секцию сердца козы, восстанавливали костный дефект в ноге курицы и печатали гидрогели, высвобождающие противоопухолевые препараты внутри печёночной ткани. Положительным результатом оказалась не только функциональность получившихся материалов, но и их долговечность и способность к биоразлагаемости.

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Это достижение открывает новые перспективы в области хирургии, позволяя более эффективно и точно внедрять имплантаты с использованием современных биоматериалов.