Британские исследователи разработали нейросеть, способную распознавать нажатия клавиш на компьютерной клавиатуре по звуку с уровнем точности до 95%

Британские исследователи разработали нейросеть, способную точно распознавать звуки, производимые при нажатии клавиш на компьютерной клавиатуре, достигая уровня точности до 95%. Для обучения алгоритма использовали аудиозаписи, преобразованные в волновые диаграммы и спектрограммы, связывая звуки клавиш с соответствующими буквами.

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После успешного обучения нейросети на ноутбуке ученые решили проверить ее эффективность в распознавании паролей в ходе видеозвонков. В этом контексте точность снизилась, но оставалась высокой — 92% для Skype и 93% для Zoom. Эксперименты проводились с использованием MacBook Pro и iPhone 13 mini.

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Необходимость защиты от подобных методов взлома подчеркивает важность применения современных средств безопасности, таких как менеджеры паролей и двухфакторная аутентификация.