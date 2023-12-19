Представлены самообслуживающие врачебные кабинеты с искусственным интеллектом

Forward, стартап в сфере медицинских технологий, представил инновационный продукт - CarePods. Это автономные врачебные кабинеты с использованием искусственного интеллекта. Пациенты, входя в белые кубовидные помещения, могут выбирать из разнообразных медицинских услуг на сенсорном экране. CarePods предлагают биометрическое сканирование, контроль веса, безболевое взятие крови для анализов и скрининг диабета.

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Эти кабинеты также предоставляют возможность оценки состояния сердца, щитовидной железы, почек и печени, а также диагностику заболеваний, таких как COVID-19 и ВИЧ. CarePods позволяют отслеживать проблемы психического здоровья. Разработчики обещают дальнейшее усовершенствование технологии, включая дородовой уход, обследования на рак и генетический анализ для выявления рисков наследственных заболеваний.

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Доступ к CarePods будет предоставляться по ежемесячной подписке в размере $99, что направлено на доступную первичную медицинскую помощь.