Компактный хэтчбек, сделанный по мотивам Renault 5 семидесятых годов, оказался очень похож на концепткар 2021 года

Renault представила свой новый электрический автомобиль Renault 5 E-Tech, официальный дебют которого запланирован на 26 февраля 2024 года в рамках Женевского автосалона. Этот автомобиль призван стать наследником модели Zoe и представляет собой современное воплощение классического хэтчбека Renault 5 из 70-х годов, привлекая внимание не только своей электрической сущностью, но и стилистическим наследием.

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Дизайн Renault 5 E-Tech во многом сохраняет основные элементы концептуальной модели 2021 года, но не без свежих акцентов. Например, передний бампер теперь оборудован дополнительными воздухозаборниками, фары и колесные арки претерпели изменения в сторону лаконичности. Зеркала заднего вида получили увеличенные размеры, ручки передних дверей возвращаются к традиционному стилю, в то время как задние ручки стали скрытыми. Неизменной осталась красная окантовка над дверями, придающая модели некоторую ностальгическую ноту.

В плане габаритов Renault 5 E-Tech представляет собой компактный автомобиль, уступающий в размерах традиционным моделям B-класса, таким как Renault Clio. Автомобиль построен на платформе CMF-BEV с передним электромотором, на 70% унифицированной с платформой CMF-B, используемой в других компактных моделях Renault и Dacia. Это стратегическое решение направлено на обеспечение более доступной ценовой политики.

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Относительно технических характеристик на текущий момент известно немного. Известно лишь, что электрокар будет доступен в двух версиях с различной емкостью аккумулятора, причем версия с аккумулятором на 52 кВтч обеспечит дальность хода до 400 км. Предполагаемая стоимость новинки оценивается примерно в 27 000 долларов, что делает его привлекательным вариантом для широкого круга покупателей, ищущих электрический автомобиль с оптимальным соотношением цены и качества.