В судне будет использоваться новый ториевый реактор на расплаве солей — как более безопасная альтернатива аналогам на уране

На выставке Marintec China 2023 Китайская государственная судостроительная корпорация представила внушительные планы по строительству самого крупного в мире атомного контейнеровоза. Основным инновационным решением в этом проекте становится использование ториевого реактора на расплаве солей, представляющего собой передовую и более безопасную технологию по сравнению с урановыми аналогами.

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Ториевый реактор обещает ряд преимуществ. В отличие от традиционных урановых реакторов, ему не требуется обширных водных ресурсов для охлаждения. Более того, в случае аварийной ситуации активная зона реактора затвердевает при температуре окружающей среды, что повышает безопасность. Новый подход представляет собой шаг вперёд в области энергетической эффективности и безопасности в морском транспорте.

Судно, оснащенное ториевым реактором, обещает достижение скорости более 20 узлов, что является внушительным показателем для контейнеровоза такого масштаба. Его размеры также впечатляют, приближаясь к 400 метрам в длину, что делает его крупнейшим в мире.

Технический аспект ториевого реактора основан на ядерной реакции изотопа тория-232, который подвергается облучению вспомогательным радиоактивным топливом. Этот процесс порождает уран-233, и последующая реакция расщепления урана выделяет тепло. Уникальность заключается в использовании солевого раствора, который передает тепло воде, вращающей турбину, что обеспечивает высокую эффективность конвертации тепловой энергии в механическую.

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Важно отметить, что Китай обладает обширными запасами тория, что делает данную технологию перспективной и экономически выгодной альтернативой для различных отраслей, включая судоходство и другие области энергетики.