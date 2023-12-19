Спенсер опубликовал свою статистику за 2023 год в соцсети X

Фил Спенсер, выдающийся лидер компании Xbox, раскрыл подробную статистику своей игровой активности за 2023 год, предоставив цифры, которые не только впечатляют количеством проведенных виртуальных часов, но и заслуживают внимания своим разнообразием по жанрам и уровню активности в различных игровых сообществах.

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В течение уходящего года Фил Спенсер посвятил играм более 917 часов своего времени, что составляет более 38 суток. Этот временной вклад претендует на внушительный статус, особенно учитывая занятость на посту главы крупной игровой компании. Из общего времени 149 часов ушло на погружение в Starfield, 143 часа были посвящены достижению 100 уровня в Diablo IV, а еще 124 часа Фил провел, исследуя виртуальный мир Pillars of Eternity.

Не только количество часов делает его игровой опыт впечатляющим. Фил Спенсер является частью топ-5% игроков по количеству как проведенных часов, так и разблокированных достижений. Кроме того, он входит в топ-10% самых активных участников в Starfield и в топ-20% фанатов Diablo IV. Эти показатели говорят не только о его занятии высоких позиций в рейтингах, но и о глубоком вовлечении в различные аспекты игровых миров.

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Интересно отметить, что предпочтения Фила Спенсера в жанрах игр охватывают широкий спектр, преимущественно ориентируясь на RPG и экшен-адвенчуры. Это свидетельствует не только о его роли как главы Xbox, но также о его страстном и разностороннем подходе к миру видеоигр.