Под возможности электрификации попадают уже несколько десятков моделей





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Новаторский стартап e-Revolt, базирующийся в Германии, разработал революционную технологию, предоставляющую возможность в кратчайшие сроки трансформировать обычные бензиновые автомобили в полностью функциональные электрические транспортные средства. В ходе этого процесса, который, по словам инженеров компании, обычно занимает всего один день, устаревший двигатель заменяется на запатентованный аккумулятор, с последующей полной цифровизацией автомобиля, включая внедрение передовых информационно-развлекательных систем.

Утверждается, что аккумулятор, установленный e-Revolt, обеспечивает запас хода от 250 до 300 километров. Этот технологический подвиг становится еще более привлекательным в свете того, что стоимость данной трансформации колеблется в пределах от $12 000 до $15 000, что демонстрирует более привлекательную финансовую перспективу по сравнению с приобретением совершенно нового электромобиля.

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Компания уже предоставляет свои услуги для владельцев 42 различных моделей, включая такие популярные марки, как Volkswagen Golf и Polo, Audi A3 и Seat Leon. Эта инновация не только предоставляет альтернативу традиционному обновлению автопарка, но и может оказаться весьма привлекательной для тех, кто стремится внедрить электрическую мобильность, сохраняя при этом старый автомобиль. Вопрос о том, насколько такие технологии смогут завоевать рынок, остается открытым, но их появление может существенно расширить доступность электрических транспортных решений для более широкого круга потребителей.