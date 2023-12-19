Исследователи из Эдинбургского университета открыли практически неразрушимое вещество, способное посоревноваться с алмазом за звание самого твёрдого материала на Земле

Исследователи Эдинбургского университета достигли значительного прогресса в области разработки материалов, представив практически неразрушимое вещество, способное соперничать с алмазом по твердости. Этот инновационный материал, произошедший из молекул углерода и азота, был подвергнут воздействию экстремальных условий, включая высокие температуры и давление.

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Эксперименты включали в себя воздействие давления в пределах 70-135 гигапаскалей и нагрев до 1500 градусов Цельсия на разнообразные формы молекул углерода и азота. Атомное распределение соединений было тщательно определено с использованием интенсивного рентгеновского облучения на трех ускорителях элементарных частиц. Результаты исследований выявили три соединения нитрида углерода, обладающих необходимыми характеристиками для достижения сверхтвердости, сохраняя при этом алмазоподобные свойства даже при умеренных условиях.

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Дополнительные эксперименты привели к выявлению дополнительных свойств этих соединений, таких как фотолюминесценция, пьезоэлектрические свойства и высокая плотность энергии. Перспективы использования этих открытий включают создание защитных покрытий для космических кораблей, высокоизносостойких режущих инструментов, солнечных панелей и других технологических устройств, открывая новые горизонты в области инноваций и применений материалов.