Вместо привычной батареи в нём используется суперконденсатор, заряжаемый прямо во время езды

Pi-Pop представила уникальный электровелосипед, отличающийся от стандартных моделей тем, что не использует обычный аккумулятор, а вместо него оснащен суперконденсатором. Этот суперконденсатор заряжается непосредственно во время езды, предлагая значительное преимущество в сроке службы – от 10 до 15 лет, что в несколько раз больше, чем у традиционных аккумуляторов.

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Важным аспектом данного транспортного средства является отсутствие токсичных элементов в блоке суперконденсаторов, что делает его экологически безопасным. Кроме того, в отличие от литий-ионных аккумуляторов, суперконденсатор не имеет опасности возгорания. Заряд происходит во время движения, торможения и спуска с горки, а также в процессе подъема, где суперконденсатор дополнительно помогает велосипедисту.

Важным параметром является вес велосипеда, составляющий 21,7 кг. После преодоления 500 метров под углом не более 10° велосипед может использовать мощность полного заряда, при этом тяга достигает 250 Вт. Однако после этого пользователю придется активно использовать педали для продолжения движения.

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Цена новой модели стартует от $2675, что, возможно, может выглядеть как значительная сумма, но оправдывается инновационным подходом и долгим сроком эксплуатации. Это предложение, вероятно, наиболее привлекательно для городских велосипедистов, сталкивающихся с небольшими подъемами в своих маршрутах.