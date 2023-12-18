Это позволит хирургам менее инвазивно добираться до труднодоступных участков кровеносной системы, например, в почках

Группа исследователей из Университета Твенте и Радбадумка совершила прорыв в области медицинских технологий, создав микророботов, способных перемещаться в артериях и выполнять хирургические вмешательства, такие как удаление тромбов. В эксперименте, проведенном на изолированной аорте с почками, применялось вращающееся магнитное поле, управляемое искусственным интеллектом, для беспроводного управления миллиметровым роботом винтовой формы.

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Этот микроробот был спроектирован так, чтобы преодолевать артериальный поток, достигая скорости внутри аорты до 120 мл в минуту. Следя за его движением с помощью рентгеновского аппарата, исследователи обеспечивали максимальный поток крови в сосудах. С использованием встроенного магнита, микроробот успешно проник в тромб, выполнил его удаление, применяя сверлящее движение.

Эта инновационная технология не только обещает более эффективное удаление тромбов и восстановление кровотока в артериях, но также открывает перспективы для различных медицинских вмешательств. Например, микророботы, созданные с использованием 3D-принтера, могут быть применены для доставки лекарств в труднодоступные участки организма.

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Эта технология не только расширяет возможности хирургии, делая процедуры менее инвазивными, но и предоставляет новые перспективы в области медицинских исследований и терапии.