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Nata15
Спутниковая связь Amazon намного быстрее оптической наземной
Компания Amazon успешно протестировала оптическую связь между двумя прототипами спутников Project Kuiper, находящимися на низкой околоземной орбите

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Amazon достигла значительного прорыва, успешно проведя тестирование оптической межспутниковой связи (OISL) в рамках своего амбициозного проекта Kuiper. Эта инновационная технология включает использование инфракрасных лазеров для передачи данных между спутниками, находящимися на низкой околоземной орбите. В отличие от предыдущих версий OISL, ограниченных соединением только двух спутников, новая система позволяет одновременное взаимодействие с множеством космических аппаратов, что создает эффективную ячеистую сеть в космосе.

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Оцениваемая пропускная способность этой технологии указывает на потенциальное превосходство: передача данных на 30% быстрее, чем по наземным оптоволоконным кабелям на эквивалентное расстояние. Например, прототипы KuiperSat-1 и KuiperSat-2 достигли скорости двусторонней связи 100 Гбит/с в течение часа, находясь на расстоянии почти 1000 км друг от друга. Интересно, что эта технология предназначена для работы на расстоянии до 2600 км.

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Важным шагом в развитии этой инновации является план Amazon развернуть достаточное количество спутников для запуска пилотного тестирования во второй половине 2024 года. Это обещает внести значительные улучшения в предоставление спутникового интернета и открыть новые перспективы для клиентов, которые полагаются на эту технологию.

#новости #техника
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