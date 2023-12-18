Версия Sport с задним приводом оснащена одним двигателем мощностью 4 кВт, обеспечивающим 260 Нм крутящего момента

Avvenire привнесла инновации в мир автомобилей, представив необычный трёхколёсный родстер Leggera. Модель доступна в нескольких вариантах, начиная со Sport, оснащенного задним приводом и одним 4-кВт двигателем. Этот родстер ускоряется до 50 км/ч всего за 4,2 секунды, обеспечивая при этом впечатляющий запас хода на 105 км на одном заряде литиевого аккумулятора емкостью 4,6 кВтч. И все это доступно по цене от $11 995, с возможностью для первых 100 предзаказов приобрести его за $9999.

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Более продвинутая Deluxe-версия Leggera предлагает полный привод и два двигателя мощностью 4 кВт каждый. С этими параметрами автомобиль достигает максимальной скорости 110 км/ч и разгоняется до 50 км/ч за всего 2,3 секунды. Запас хода на одной зарядке увеличивается до 145 км. Важным дополнением являются два комплекта шин для асфальта и бездорожья. Все эти возможности доступны по цене $20 999.

Вершина линейки Leggera — Ultimate-версия, оборудованная двумя двигателями мощностью 5 кВт каждый. Это приносит максимальный крутящий момент 500 Нм и уменьшает время разгона до 50 км/ч до всего 1,7 секунды. Аккумулятор емкостью 10 кВтч обеспечивает впечатляющий запас хода 205 км. Однако эти передовые характеристики предоставляются за более значительную цену, а именно $34 995.

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Поставки Leggera планируют начать в мае 2024 года, предоставляя автолюбителям возможность приобрести инновационный и стильный родстер, отвечающий различным требованиям и бюджетам.