И хотя в этом году Apple заметно прокачала телекамеру в iPhone 15 Pro Max, оснастив её объективом с тетрапризмой для достижения 5-кратного оптического приближения, уже появились слухи о планах компании по её очередному улучшению

Согласно последним слухам о будущих моделях iPhone, Apple планирует существенное улучшение телекамеры в iPhone 17 Pro Max, ожидаемого к выпуску в 2025 году. Текущий iPhone 15 Pro Max уже имеет 5-кратное оптическое приближение благодаря тетрапризме в объективе. По новым утечкам, компания собирается внести два ключевых изменения.

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Во-первых, планируется использование нового 48-мегапиксельного сенсора в телекамере. Это заметное увеличение разрешения должно значительно повысить качество снимков и видео. Во-вторых, ожидается, что новая тетрапризма в объективе обеспечит удивительные 10-кратное оптическое приближение, что является значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими моделями.

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Есть также мнение, что эти улучшения могут быть связаны с будущими разработками в области смешанной реальности. Некоторые предполагают, что улучшенная телекамера может быть ключевым компонентом для фирменной гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Это предполагаемое оборудование, оснащенное двумя 48-мегапиксельными камерами, может открыть новые возможности для создания впечатляющих пространственных видео.