Аппарат оснащён экраном для управления и резервуаром для базовых жидкостей, добавляемых пользователем, таких как вода, молоко или различные виды алкоголя

Frazy, инновационный стартап из Калифорнии, представил свой последний продукт - робота-баристу, получившего название FrazyBot. Это устройство представляет собой автоматизированную систему для приготовления напитков, предназначенную как для использования в домашних условиях, так и в общественных местах. Одной из ключевых особенностей FrazyBot является возможность пользователя заказать напиток, а также указать индивидуальные предпочтения по его приготовлению.

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FrazyBot легко устанавливается в любом месте, где доступна розетка, оборудован экраном для удобного управления и резервуаром для базовых жидкостей, таких как вода, молоко или различные виды алкоголя. Основной модуль может быть дополнен дополнительными отсеками, предназначенными для приготовления разнообразных напитков, включая кофе, чай и коктейли.

На веб-сайте FrazyBot пользователь может выбрать конкретный напиток и заказать необходимые ингредиенты. Коробка с ингредиентами помещается в специальный модуль, а QR-код на ней информирует машину о действиях, которые нужно предпринять. FrazyBot не ограничивается простым смешиванием и нагреванием ингредиентов, он также способен измельчать кофейные зерна, вспенивать молоко, солить стаканы, поливать взбитые сливки карамелью и даже творить маленькие шедевры, такие как рисование сердец на пене латте.

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Цена FrazyBot составляет $3999 и включает в себя один модуль для напитков и две коробки с ингредиентами, выбранными пользователем. Дополнительные модули можно приобрести за $2499 каждый, а стоимость коробок с ингредиентами варьируется от $3 до $8. Также предоставляется опция аренды FrazyBot за $49 в месяц. Это решение, которое не только предоставляет удобный способ получения напитков, но и внедряет инновации в процесс их приготовления, подчеркивая внимание к деталям и индивидуальным предпочтениям пользователей.