Игры доступны как для подписчиков Netflix, так и в виде полностью самостоятельных изданий

В свежем обновлении Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition для мобильных устройств появился ряд заметных улучшений, которые сделали игры еще более привлекательными. В отличие от критики, сопровождавшей релиз на консолях и ПК, мобильные версии получили дополнительные эффекты и коррекции, начиная с классического режима освещения, возвращающего небесам оригинальный вид.

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Одним из заметных изменений является внедрение оранжевого закатного оттенка, который придает игре уникальную атмосферу. Также вносится улучшение в ночные сцены, делая их более насыщенными и темными. Добавление тумана, который выглядит качественнее по сравнению с другими версиями ремастеров, также приносит свой визуальный вклад.

Разработчики обратили внимание на обратную связь игроков и активно исправили ранее выявленные ошибки и баги, что сделало мобильные версии более стабильными и приятными в использовании. Кроме того, введено динамическое разрешение, позволяющее играть на устройствах с более ограниченными техническими характеристиками без потери качества графики.

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Интересно, что подписчики Netflix получают привилегию бесплатного доступа ко всем трем играм, в то время как остальные игроки могут приобрести каждую часть за $20 без дополнительных внутриигровых покупок, что, безусловно, добавляет привлекательности данному игровому релизу.