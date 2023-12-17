Незадолго до ожидаемой презентации в сети появились детализированные изображения гаджетов, в деталях раскрывающие особенности их дизайна

Утечки информации от инсайдеров предоставили подробности о предстоящих новинках от бренда Motorola. Согласно полученным данным, компания планирует выпустить две модели: Moto G34 и Moto G24 Power.

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Moto G34, судя по утечкам, будет обладать корпусом с плоскими гранями и блоком камер, гармонично вписанным в левый верхний угол задней крышки. Фронтальная панель устройства предоставит дисплей с широкими рамками сверху и снизу, с вырезом для фронтальной камеры в центре верхней части. Дизайн смартфона разнообразится цветовыми вариантами: серый вариант получит гладкую матовую заднюю панель, в то время как синий предложит текстурированную отделку под кожу.

Moto G24 Power, в свою очередь, представляет собой аналогичный дизайн старшей модели, однако блок камер этого устройства будет внедрен в заднюю панель, создавая единый стиль. Устройство также выделяется более скругленными гранями задней крышки и глянцевым корпусом. С фронтальной стороны смартфон практически идентичен Moto G34.

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На данный момент остаются неизвестными дата анонса, технические характеристики и цены на оба устройства. Однако сообщается, что предстоящая презентация может пролить свет на эти вопросы, вызывая интерес среди поклонников марки.