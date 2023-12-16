Анонсированная два года назад кинокамера DJI Ronin 4D-8K, наконец, поступила в продажу

После долгого ожидания кинокамера DJI Ronin 4D-8K, представленная два года назад, наконец, поступила в продажу. Это впечатляющее устройство включает в себя камеру Zenmuse X9-8K и 4-осевой стабилизатор, обеспечивая профессионалам высокоточные съемки.

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Особенности:

Двойное Нативное ISO: Технология от EI 320/1600 до EI 800/4000 позволяет матрице использовать разные значения ISO для теней и светлых участков, снижая шум и расширяя динамический диапазон. Лидар для Быстрой Фокусировки: Новинка оснащена лидаром, обеспечивающим быструю фокусировку при любом освещении, повышая эффективность профессиональных съемок. Материалы: Каркас стабилизатора изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, а рычаг оси Z — из углеродного волокна, обеспечивая легкий вес в 4,67 кг. Видеофункции: Полнокадровая камера Zenmuse X9-8K поддерживает видео 8K @ 60 fps и 4K @ 120 fps, обеспечивая высокое качество видеозаписи. Совместимость: Система совместима с байонетами Leica, Sony, ARRI, а также поддерживает кодирование цвета ACES.

Комплект поставки включает в себя стабилизатор, камеру Zenmuse X9-8K, объектив DJI DL PZ 17-28 мм и накопитель DJI PROSSD на 1 ТБ.

DJI Ronin 4D-8K доступен на рынке США по цене $12 838. Камеру Zenmuse X9-8K можно также приобрести отдельно.

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Это инновационное устройство обещает удовлетворить потребности профессиональных фотографов и видеографов, предлагая передовые технологии в сфере кинематографии.