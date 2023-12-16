К сожалению, запуск решили перенести — теперь он запланирован на 2024 год

Студия Bethesda Softworks продолжает активно развивать свой культовый хит — Fallout 4. Согласно последним сообщениям, компания заявила о работе над "некстгеновым" обновлением, которое должно внести значительные изменения в игровой мир.

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Однако, поклонники Fallout 4 придется подождать, так как запуск обновления планируется лишь на 2024 год. Возможно, решение о переносе связано с стратегическими шагами студии, например, желанием совпасть с релизом апрельского сериала, связанного с Fallout.

Fallout 4, выпущенная в 2015 году, получила положительные отзывы критиков и игроков, однако столкнулась с некоторыми замечаниями фанатов, выраженными в недовольстве упрощениями и ограниченным отыгрышем роли.

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По словам некоторых источников, руководитель студии, Тодд Говард, может стремиться синхронизировать выход обновления с премьерой сериала, создавая единый опыт для поклонников вселенной Fallout.