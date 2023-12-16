Гарнитура на базе чипа Bluetooth 5.3 оснащена 11-мм драйверами и, по заверению производителя, поддерживает функцию интеллектуального шумоподавления

Компания vivo представила свою новую модель беспроводных наушников TWS 3e, расширяя свою линейку продуктов после выпуска смартфонов серии S18. Эти наушники позиционируются как доступная модель с функцией активного шумоподавления.

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Оснащенные 11-мм драйверами и работающие на базе чипа Bluetooth 5.3, они обещают высокую эффективность шумоподавления, хотя конкретные цифры не предоставлены производителем. Одной из ключевых особенностей является длительное время автономной работы: до 44 часов с учетом зарядки от компактного кейса, а сами наушники способны работать до 11 часов (или 9 часов с включенным шумоподавлением).

Кроме того, производитель подчеркивает низкую задержку в 55 мс, что содействует беспроблемному использованию. Наушники также поддерживают технологию объемного звучания, обещая пользователям насыщенный звуковой опыт.

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Каждый из наушников весит всего 4,4 грамма и это делает их легкими и удобными для повседневного использования. Vivo TWS 3e поступят в продажу в Китае 22 декабря по цене $25. Информации о доступности данной модели в других регионах на данный момент нет.