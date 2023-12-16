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Компания vivo представила свою новую модель беспроводных наушников TWS 3e, расширяя свою линейку продуктов после выпуска смартфонов серии S18. Эти наушники позиционируются как доступная модель с функцией активного шумоподавления.
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Оснащенные 11-мм драйверами и работающие на базе чипа Bluetooth 5.3, они обещают высокую эффективность шумоподавления, хотя конкретные цифры не предоставлены производителем. Одной из ключевых особенностей является длительное время автономной работы: до 44 часов с учетом зарядки от компактного кейса, а сами наушники способны работать до 11 часов (или 9 часов с включенным шумоподавлением).
Кроме того, производитель подчеркивает низкую задержку в 55 мс, что содействует беспроблемному использованию. Наушники также поддерживают технологию объемного звучания, обещая пользователям насыщенный звуковой опыт.
Каждый из наушников весит всего 4,4 грамма и это делает их легкими и удобными для повседневного использования. Vivo TWS 3e поступят в продажу в Китае 22 декабря по цене $25. Информации о доступности данной модели в других регионах на данный момент нет.