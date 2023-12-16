Компания Acer презентовала новый игровой ноутбук Predator Triton Neo 16 с производительным железом и «киберспортивным» дисплеем

Acer представила свой последний игровой ноутбук, Predator Triton Neo 16, который обещает внушительную производительность и передовые технологии. Устройство оснащено 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3200x2000 или 2560x1600 пикселей, обеспечивающим 16:10 соотношение сторон. Этот дисплей также обладает частотой обновления 165 Гц и охватывает 100% цветовой гаммы DCI-P3.

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Привлекая внимание к аппаратной составляющей, Acer предлагает несколько конфигураций новинки, включая процессоры Intel Core Ultra 7/9 и видеокарту NVIDIA, вплоть до мощной GeForce RTX 4070. Система охлаждения использует термоинтерфейс из жидкого металла.

Что касается памяти, Predator Triton Neo 16 оснащен до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и может вмещать SSD-накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 до 2 ТБ. Это обеспечивает высокую производительность и быстродействие системы.

Ноутбук поддерживает технологии NVIDIA G-SYNC и Optimus, что улучшает визуальный опыт пользователя. Кроме того, в нем реализован алгоритм шумоподавления Purifier Voice 2.0 для микрофона, что сделает коммуникацию еще более четкой и качественной.

Одной из удобных функций является возможность переключения профилей питания, что позволяет пользователям регулировать производительность железа в зависимости от потребностей. Acer также обещает выпустить новинку в марте следующего года по цене, начиная от $1699.

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В дополнение к этой анонсированной новинке, Acer обновила свою серию Swift Go 14, представив ноутбуки с OLED-экранами и процессорами Intel Core Ultra. Эти модели уже доступны в американской рознице, и их цены начинаются от $800.