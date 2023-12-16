Помимо «карманных» размеров, новинка получила процессор на архитектуре RISC-V, редкий по нынешним временам трекпойнт и сенсорный дисплей, а также актуальный набор интерфейсов

Компания Sipeed представила свой последний продукт — компактный ноутбук Lichee Console 4A, который выделяется необычными особенностями. Устройство имеет миниатюрные размеры и оснащено процессором на базе архитектуры RISC-V. В числе отличительных особенностей — редкий трекпойнт, сенсорный дисплей и актуальный набор интерфейсов.

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Lichee Console 4A оборудован 7-дюймовым сенсорным экраном разрешением 1280x800 пикселей. Производительность устройства поддерживается процессором XuanTie TH1520 с четырьмя ядрами C910 (1,85 ГГц) и 8 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4. Варианты накопителя включают 32 или 128 ГБ eMMC, а также возможность установки SSD форм-фактора M.2 2242.х

Набор интерфейсов включает два порта USB 3.0 (Type-A и Type-C), USB 2.0 Type-A, слот для карты microSD, mini-HDMI, Ethernet (1 Гбит/с). Новинка также оснащена модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth, веб-камерой на 2 Мп, микрофоном и динамиками. Отмечается использование трекпойнта вместо стандартного тачпада для экономии места.

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Размеры корпуса составляют 18,5 х 14 х 2 см, весит устройство около 720 граммов, а емкость аккумулятора — 22,8 Втч. Lichee Console 4A работает под управлением операционной системы Debian. Компания представляет устройство как идеальное решение для тех, кто интересуется системами RISC-V. В Китае цена начинается от $252, в зависимости от конфигурации памяти.