Компания Cloudflare опубликовала отчёт об использовании интернета во всём мире, в котором подвела итоги уходящего года

Cloudflare, в своем свежем отчете об использовании интернета в мире, представил обширные данные о тенденциях и событиях, характерных для уходящего года. Согласно анализу экспертов, мировой объем интернет-трафика в текущем году увеличился на 25%.

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Особый акцент был сделан на ведущих игроках в индустрии. Google выделилась как крупнейший поставщик услуг общего назначения, тогда как OpenAI признана ведущей компанией в сфере генеративного искусственного интеллекта.

Основатель SpaceX, Starlink, с успехом обеспечил высокоскоростной интернет в регионах, которые ранее лишены были такой возможности. За год трафик от Starlink увеличился в три раза по сравнению с предыдущим периодом.

Отмечено, что наивысшее качество интернета зарегистрировано в Исландии. Кроме того, в девяти странах средняя скорость загрузки составила более 200 Мбит/с.

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Аналитики также отметили более 180 крупных отключений интернета за год, некоторые из которых были санкционированы правительствами стран, включая случаи в Мавритании и Габоне. Эти факты подчеркивают динамику и сложность современного интернет-пространства.