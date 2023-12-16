За день до предполагаемой презентации в сети появились подробности о новых ноутбуках от компании Samsung

За день до ожидаемой презентации, известный инсайдер Arsène Lupin (@MysteryLupin) и южнокорейские источники поделились подробностями о предстоящих ноутбуках от Samsung. Серия Galaxy Book4 представлена тремя моделями: Pro, Pro 360 с поворотным экраном и Ultra.

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Все три модели будут оборудованы сенсорным AMOLED-дисплеем разрешением 3K, частотой обновления 120 Гц и антибликовым покрытием. Диагональ обычной Pro составит 14 дюймов, тогда как Pro 360 и Ultra получат 16-дюймовые экраны.

Интересный поворот в производительности — новые процессоры Intel Core Ultrа будут включать первый нейронный процессор Intel для задач искусственного интеллекта. Графика в Pro моделях будет представлена Intel Arc, в то время как Galaxy Book4 Ultra получит NVIDIA GeForce RTX 4050 или RTX 4070. Отмечается также использование фирменного чипа безопасности Knox. Согласно предоставленной информации, ноутбуки поддержат различные ИИ-функции, фокусируясь на улучшении фотографий и видео.

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Цены на новинки в Южной Корее будут следующими: Galaxy Book4 Pro — от 1450 долларов, Galaxy Book 4 Pro 360 — от 2000 долларов, а Galaxy Book 4 Ultra — от 2600 долларов.