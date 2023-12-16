Пользователи столкнулись с неприятной проблемой: из-за серьёзного бага они теряют сохранения

Baldur's Gate III, признанная самой ожидаемой игрой 2023 года, теперь доступна на трех основных игровых платформах: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Однако, для пользователей консолей Microsoft, радость от игры омрачена серьезным багом, ведущим к потере сохранений.

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Проблема настолько критична, что студии Larian Studios не удается решить ее самостоятельно. Для создания патча им пришлось обратиться за помощью к платформодержателю. Разработчики советуют быть предельно осторожными, выключать консоль и игру правильным образом, активно использовать ручные сейвы и регулярно обновлять прошивку.

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Baldur's Gate III оригинал вышла на ПК в августе после продолжительного периода "Раннего доступа". В сентябре игра была выпущена на PlayStation 5, а на Xbox Series она появилась на прошлой неделе в рамках The Game Awards 2023.