Компания обещает, что новинка на базе мощного процессора Snapdragon получит флагманские характеристики, «заточенные» под мобильный гейминг

ASUS официально объявила дату представления своего нового смартфона — ROG Phone 8. Это событие запланировано на 8 января 2024 года в рамках знаменитой технологической выставки CES. Компания гордится тем, что устройство будет оснащено мощным процессором Snapdragon, специально настроенным для выдающегося мобильного гейминга.

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Важной датой для фанатов техники в Китае являются 16 января, когда начнется продажа ROG Phone 8 на местном рынке. В то время как глобальные поклонники могут ожидать анонса более поздних сроков появления этого игрового флагмана.

Согласно официальным изображениям, смартфон представит собой устройство с плоским дисплеем, тонкими рамками и вырезом для фронтальной камеры в верхней части. На задней панели устройства будет выделенный пятиугольный модуль основной камеры, включающий три датчика и светодиодную вспышку.

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Компания оставляет под вопросом подробности относительно характеристик и цены, предоставляя пользователям возможность ожидания дополнительной информации о своем новом игровом смартфоне.