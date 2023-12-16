Тестирование новинки проводилось во время прямой трансляции на YouTube-канале HotHardware

На закрытой презентации компании Intel был представлен новый процессор Core Ultra 7 155H с интегрированным видеоядром Xe-LPG. В ходе тестирования, проведенного на YouTube-канале HotHardware, iGPU Intel превзошло Radeon 780M, набрав 3452 балла против 2785 баллов в 3DMark Time Spy. Эксперимент проводился на двух одинаковых лэптопах с идентичной ОЗУ для чистоты результатов.

реклама

Процессор Core Ultra 7 155H, согласно заявлению Intel, опережает Ryzen 7 7840U на 11% при одинаковом TDP и превосходит Core i7-1370P на 8% по этому показателю. В тесте Cinebench R23 новинка продемонстрировала примерно 9-процентное преимущество в энергоэффективности по сравнению с Core i7-13700H. В играх iGPU Intel оказалось в среднем на 10% быстрее.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эти результаты подчеркивают проделанную Intel работу, а также высокую эффективность и производительность нового процессора в сравнении с конкурентами.