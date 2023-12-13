Идея заключается в том, чтобы искусственный интеллект мог рассказывать историю жизни человека через чат-бота, проанализировав его фотографии и историю поисковых запросов

Недавно в приложении "Google Фото" была представлена новая вкладка "Воспоминания", где теперь удобно организованы ключевые события в жизни пользователей. Однако у компании Google появились амбициозные планы внедрить искусственный интеллект для создания уникальных биографий пользователей.

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Полученные CNBC внутренние документы Google раскрывают проект Ellmann, который был назван в честь известного биографа Ричарда Дэвида Эллмана. Основная идея заключается в использовании искусственного интеллекта для рассказа истории жизни через чат-бот, анализируя фотографии и историю поисковых запросов.

По имеющейся информации, презентация проекта Ellmann состоялась на внутреннем саммите Google, проведенном менеджером по "Google Фото". Проект находится в стадии разработки, и пока нет конкретных деталей о его функционале. В презентации также упоминается Ellmann Chat — чат-бот, обладающий полной информацией о жизни человека и способный отвечать на разнообразные вопросы.

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Следует отметить, что многие проекты, особенно в компании Google, иногда не доходят до релиза. Тем не менее идея Project Ellmann звучит чрезвычайно захватывающе.