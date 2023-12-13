Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Искусственный интеллект Google создаст биографии пользователей
Идея заключается в том, чтобы искусственный интеллект мог рассказывать историю жизни человека через чат-бота, проанализировав его фотографии и историю поисковых запросов

реклама

Недавно в приложении "Google Фото" была представлена новая вкладка "Воспоминания", где теперь удобно организованы ключевые события в жизни пользователей. Однако у компании Google появились амбициозные планы внедрить искусственный интеллект для создания уникальных биографий пользователей.

реклама

Полученные CNBC внутренние документы Google раскрывают проект Ellmann, который был назван в честь известного биографа Ричарда Дэвида Эллмана. Основная идея заключается в использовании искусственного интеллекта для рассказа истории жизни через чат-бот, анализируя фотографии и историю поисковых запросов.

По имеющейся информации, презентация проекта Ellmann состоялась на внутреннем саммите Google, проведенном менеджером по "Google Фото". Проект находится в стадии разработки, и пока нет конкретных деталей о его функционале. В презентации также упоминается Ellmann Chat — чат-бот, обладающий полной информацией о жизни человека и способный отвечать на разнообразные вопросы.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Следует отметить, что многие проекты, особенно в компании Google, иногда не доходят до релиза. Тем не менее идея Project Ellmann звучит чрезвычайно захватывающе.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
18
Что чувствуют пилоты после полета на истребителе F-35
+
Холода и евротрейдеры осушают украинские газохранилища
6
Грядет революция в зарядке аккумуляторов
1
Новый ракетный двигатель призван заменить попавшие под санкции российские РД-181
3
Российские оружейники разрабатывают инновационный гиперзвуковой снайперский комплекс
4
Россия создает новую отрасль промышленности с инвестициями в 1,5 трлн рублей
3
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
84
Астрономы обнаружили редкую солнечную систему планетарного резонанса, удаленную на 100 световых лет
3
Безопасные облачные решения в Европе: как избежать конфликта с CLOUD Act
+
Samsung готовит прорывные наушники с искусственным интеллектом
1
Tesla и NHTSA объявили о необходимости отзыва всех проданных компанией автомобилей в США
+
Российские ученые создали «суперклей» для ремонта дорог
8
Атмосфера Марса раздулась, как воздушный шар, когда прекратился солнечный ветер
2
Apple тестирует ключевое изменение безопасности iOS, чтобы помешать ворам iPhone
+
Xiaomi тестирует загадочный телефон с перископической камерой с зумом 3,2x75 мм
+
Австрийцы заключили контракт с немцами на модернизацию ПВО ближнего радиуса действия
+
В Южной Корее встревожены полётами российской и китайской авиации в регионе
2
Изобретатель MP3 обещает представить звук, превосходящий Dolby Atmos, для наушников
7
Российские подразделения практически ликвидировали морпехов ВСУ, высадившихся на левом берегу Днепра
5

Популярные статьи

Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
5
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
60
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
7
Почему X-37B считают самым «загадочным» беспилотником США
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
4
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
5
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
13
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
93
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
47

Сейчас обсуждают

Нивхурил
21:29
Итогом грандиозной задумки окажется что половой орган Куртки окажется во рту этого самого Гелсингера
Гендиректор Intel призвал индустрию отказаться от использования CUDA
salexa
21:27
Какое контрнаступление? Мы предыдущее ещё не доели (380) код укры укро-блого-шлюхи,жжотъ, пешы исчо
Холода и евротрейдеры осушают украинские газохранилища
Джон Коннор
21:27
У жены Айфон 13, такой кривой поделки еще поискать надо. Квадратный, не удобный, бьётся от любого падения, батарея не держит, при разговоре слова выпадают, связь хуже чем у моего китайского Realmi за ...
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
-=metallist=-
21:19
А чего это рубль сильнее гривны просел? Что там сахебзадовна мышей не ловит что ли?
Forbes: в России ожидается подорожание сотовой связи, а у операторов просто нет выбора
Alpha_SKILL_Tapochek
21:17
Ti super? А такое бывает?
GeForce RTX 4070 Ti SUPER выйдет 24 января и получит 16 ГБ памяти GDDR6X — 7900 XT больше не нужна
CrtkR
21:14
Вам ужо так всё равно в Вашем перетерплении, что не возьмусь ваши комменты прям в этой темке сосчитать XD Так что что с желудями,надо? Хорошие, наши, российские, чисто по братски же предлагаю, ну. Ро...
Материнские платы MSI получат поддержку до 256 ГБ ОЗУ
Илья Ковалёвъ
21:14
Лол, первое кажется даётся проще чем второе
«Мой номер не поменялся»: Макрон о готовности к переговорам с Путиным
SeTi2019
21:13
Это под Windows 12, наверное готовят. ИИ, то да сё...256 ядров, 256 гигов, 256 тыщ рублёв игровая видеокарта...и наклейка на системник "Windows 12 Ready"
Материнские платы MSI получат поддержку до 256 ГБ ОЗУ
Михаил Barash Андреев
21:10
Слабенько в этот раз, на троечку с минусом. Я знаю, ты можешь лучше!
«Мой номер не поменялся»: Макрон о готовности к переговорам с Путиным
SeTi2019
21:09
"очень часто помогают с покупкой подобных устройств волонтёры" Вот зачем врать. Я вчера сам слышал от Путина, что 99,9....и далее 9 в периоде процентов обеспечивает государство! А тут вранье, что мини...
Материнские платы MSI получат поддержку до 256 ГБ ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем