Информатор рассказал о ряде функций, работа которых связана с ИИ

Пользователь с никнеймом Benit Bruhner Pro, активный участник социальной сети X, поделился инсайдерской информацией о предстоящем обновлении One UI 6.1, которое станет доступно для флагманов серии Galaxy S24. По его словам, новая версия прошивки обещает ряд улучшений, основанных на искусственном интеллекте.

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Одной из заметных функций будет возможность создавать оригинальные обои, используя текстовые описания. ИИ, опираясь на указанные темы и фоны, автоматически генерирует соответствующие изображения. Кроме того, пользователи смогут настраивать виджет погоды и применять эффекты на экране блокировки для персонализации визуального опыта.

Другое важное обновление, сходное с Magic Eraser в Google Pixel 8, позволит перемещать объекты между сценами и даже с одного изображения на другое. Компания также внедрила искусственный интеллект в приложение Samsung Notes, что облегчит пользовательскую работу с заметками, делая их более упорядоченными и читаемыми.

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Среди других функций One UI 6.1 стоит выделить синхронный перевод во время вызовов, шумоподавление при видео- и аудиозвонках, а также усовершенствованный редактор наклеек с функцией отмены изменений. Обновление также включит функции для бережного отношения к аккумулятору и дополнительные настройки для улучшенной персонализации устройства.