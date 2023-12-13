Вместо любопытной вариации на тему DayZ и The Division в Steam попал невероятно сырой тайтл с множеством багов и проблем

В течение года фанаты онлайн-экшенов следили за событиями вокруг The Day Before — амбициозного постапокалиптического боевика от студии Fntastic из Якутии. Несмотря на определенные сложности в производстве, игра, наконец, появилась на полках магазинов. Однако, судя по отзывам тех, кто уже опробовал её лично, лучше бы она этого не делала.

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Недовольные голоса оказались правдивыми: вместо захватывающей альтернативы DayZ и The Division на платформе Steam появилась чрезвычайно несовершенная версия с множеством технических недоработок и проблем. Негативные отзывы быстро обрушились на неё, и теперь она занимает вершину списка самых неудачных релизов (между Spacebase DF-9 и Mobile Suit Gundam Operation 2).

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Всё же, с момента релиза рейтинг The Day Before слегка улучшился — с 14% до 20%. Однако при незначительных различиях в числовых показателях окончательный вывод остаётся неизменным: подобные игры на платформе Steam лучше обходить стороной.